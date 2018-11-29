Центробанк России допустил подорожание ОСАГО при отказе от учёта износа

По мнению представителей регулятора, главная задача на рынке ОСАГО — установить индивидуальные тарифы для каждого владельца авто.

Центробанк России допустил подорожание полисов ОСАГО в случае отмены учёта износа деталей при выплате страховки. Об этом сообщает агентство RNS со ссылкой на пресс-службу регулятора.

— Чтобы оценить это влияние, необходимо будет провести дополнительные актуарные расчёты, — отметил представитель Центробанка.

В регуляторе также отметили, что готовы рассмотреть инициативу, так как она направлена на решение проблемы "недостаточности денежной выплаты для ремонта автомобиля после ДТП".

В Центробанке также считают, что главная задача на рынке ОСАГО — установить индивидуальные тарифы для каждого владельца авто.