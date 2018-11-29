Центробанк России допустил подорожание ОСАГО при отказе от учёта износа

Центробанк России допустил подорожание полисов ОСАГО в случае отмены учёта износа деталей при выплате страховки. Об этом сообщает агентство RNS со ссылкой на пресс-службу регулятора.
— Чтобы оценить это влияние, необходимо будет провести дополнительные актуарные расчёты, — отметил представитель Центробанка.
В регуляторе также отметили, что готовы рассмотреть инициативу, так как она направлена на решение проблемы "недостаточности денежной выплаты для ремонта автомобиля после ДТП".
В Центробанке также считают, что главная задача на рынке ОСАГО — установить индивидуальные тарифы для каждого владельца авто.
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