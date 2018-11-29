"Анахронизм". Автоэксперт поддержал отмену знака "Шипы"

По словам специалиста, правило осталось с советских времён, но уже потеряло свой смысл.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с Лайфом поддержал решение правительства, упразднившее обязательную установку знака "Шипы" на машины. По его мнению, данная норма была анахронизмом.

— Знак этот давно нагрузки никакой не нёс и стал анахронизмом. Требование его клеить и более того — штраф, всё это было некрасиво и не нужно, о чём, кстати, МВД говорило неоднократно, признаваясь в том, что "вот так получилось, мы хотим отменить и не можем". Теперь его отменили, так что всё хорошо. Это с советских времён ещё сохранившийся знак, который на сегодняшний день никакого смысла не имел, — подчеркнул собеседник Лайфа.

Ранее стало известно, что российским водителям разрешили больше не устанавливать знак "Шипы" на автомобилях, которые имеют шипованную резину. В правительстве решили, что он потерял актуальность.