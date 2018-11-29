Задержаны двое участников нападения на псковских десантников в 2000 году

Ранее к длительным срокам заключения были приговорены девять других членов банды.

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщил о задержании двух участников нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Тогда погибло 84 бойца.

Отмечается, что задержаны Нажмудин Дудиев, 1975 года рождения, и Ибрагим Донашев, 1977 года рождения.

— …Им будут предъявлены обвинения по статьям "Бандитизм", "Вооружённый мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Ранее к длительным срокам заключения были приговорены девять других членов банды.

Напомним, нападение на десантников 29 февраля 2000 года совершила банда под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба. Боевики атаковали с трёх сторон в районе села Улус-Керт. Десантники уничтожили около 700 боевиков.