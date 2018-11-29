"Криминальный фарс". Кандидат от оппозиции не признал итоги выборов в Грузии

По словам Григола Вашадзе, правящая партия запугивала избирателей, использовала административный ресурс и незаконно обращалась к личным данным.

Кандидат от оппозиции Григол Вашадзе заявил, что не признаёт итоги прошедших в Грузии президентских выборов. Его выступление транслировал телеканал Rustavi 2.

— У нас не было президентских выборов. Это был криминальный фарс. Мы не признаём эти выборы и их результаты. У Грузии нет президента, — сказал он.

Вашадзе утверждает, что правящая партия запугивала избирателей, прибегая к массовым угрозам, использовала административный ресурс и незаконно обращалась к личным данным.

На выборах президента Грузии впервые победила женщина. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили набрала 59,52% голосов избирателей.