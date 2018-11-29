В Краснодаре неизвестный открыл огонь по машине вневедомственной охраны

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В Краснодаре неизвестный открыл огонь по машине вневедомственной охраны

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Фото: телеграм-канал "ЧП Краснодар"

В Краснодаре неизвестный мужчина открыл стрельбу по автомобилю вневедомственной охраны. Он ликвидирован, два сотрудника ранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

По данным местных СМИ, нападение было совершено на улице Гагарина около 18:10. Сотрудники охраны приехали по вызову продавца, который нажал тревожную кнопку в магазине.

Бойцы ОВО увидели подозрительного мужчину и потребовали, чтобы он остановился. Тот открыл огонь и был убит на месте. Один из сотрудников охраны находится в тяжёлом состоянии.

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