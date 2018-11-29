Не хуже регги. Лоза предложил признать наследием ЮНЕСКО хоровод и "Берёзку"

По мнению музыканта, мирового признания достойны все русские фольклорные ансамбли.

Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с Лайфом поддержал включение регги в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Однако артист считает, что этого звания достойны и другие музыкальные направления.

Лоза считает, что любая этника имеет право на жизнь: это направление музыки в общемировую культуру и прекрасно себя чувствует. Элементы зародившегося на Ямайке регги используют сейчас везде, заметил певец. Он напомнил, что благодаря Бобу Марли этот стиль стал мировым явлением и даже модным брендом.

— И русская культура должна также входить! Вся русская культура. Русские фольклорные ансамбли тоже должны быть включены наравне с регги. Танцы русские, они замечательные, ансамбль "Берёзка" со своей культурой танцевальной. Он же тоже, извините, мировое наследие. Почему, допустим, хоровод не включили туда? — добавил собеседник Лайфа.

Как писал Лайф, эксперты ЮНЕСКО включили регги в список нематериального культурного наследия человечества. По их мнению, этот музыкальный стиль внёс существенный "вклад в международное обсуждение вопросов несправедливости, сопротивления, любви и человечности".