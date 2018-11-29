Нарышкин вступился за рэперов и призвал поощрять их творчество грантами. Раунд!

Громкая тема последних дней получила совершенно неожиданный поворот. Сергей Нарышкин предложил не запрещать рэп в России, а поддерживать эту "современную форму поэтического и музыкального творчества". Как тебе такое, Элджей?

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который также является главой оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в России, впервые высказался о запретах рэп-концертов в нашей стране. Оказалось, что он совсем не против рэп-музыки и даже высказывает идею о грантовой поддержке наиболее талантливых исполнителей.

— Тема рэперства привлекла внимание оргкомитета, и я подумал: может быть, стоит Министерству культуры подумать над грантовой поддержкой современной формы поэтического и музыкального творчества? — цитирует предложение Нарышкина ТАСС.

Он заверил, что соответствующее обращение непременно будет направлено в правительство РФ.

Отметим, за последнюю неделю в России отменили концерты таких исполнителей, как IC3PEAK, Хаски и Элджей. В некоторых случаях экспертное сообщество высказывает мнение о негативном влиянии их творчества на подростков.

Ранее Лайфу стало известно, что организаторы подростковых концертов в срочном порядке меняют возрастное ограничение мероприятий на 18+. В частности, на афишах концертов Элджея, групп The Hatters и IC3PEAK раньше было написано ограничение 12+ и 16+, а теперь доступ несовершеннолетних на них запрещён.