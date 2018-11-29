СК завёл дело по факту нападения на бойцов Росгвардии в Краснодаре

СК РФ завёл уголовное дело по факту нападения на бойцов Росгвардии в Краснодаре по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, сегодня вечером неизвестный мужчина открыл огонь из оружия по автомобилю вневедомственной охраны возле продуктового магазина на улице Гагарина. В момент нападения в машине находилось два росгвардейца. Правоохранители ликвидировали злоумышленника ответным огнём.
В ходе перестрелки оба бойца получили огнестрельные ранения. Они были доставлены в больницу.
Как писал Лайф, стрельба началась после того, как сотрудники вневедомственной охраны приехали к одному из магазинов в Краснодаре, где сработал сигнал тревоги. Бойцы ОВО увидели подозрительного мужчину и потребовали, чтобы он остановился, но тот начал стрелять.
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