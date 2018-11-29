СК завёл дело по факту нападения на бойцов Росгвардии в Краснодаре

В ведомстве сообщили, что в результате перестрелки правоохранители доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

СК РФ завёл уголовное дело по факту нападения на бойцов Росгвардии в Краснодаре по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, сегодня вечером неизвестный мужчина открыл огонь из оружия по автомобилю вневедомственной охраны возле продуктового магазина на улице Гагарина. В момент нападения в машине находилось два росгвардейца. Правоохранители ликвидировали злоумышленника ответным огнём.

В ходе перестрелки оба бойца получили огнестрельные ранения. Они были доставлены в больницу.

Как писал Лайф, стрельба началась после того, как сотрудники вневедомственной охраны приехали к одному из магазинов в Краснодаре, где сработал сигнал тревоги. Бойцы ОВО увидели подозрительного мужчину и потребовали, чтобы он остановился, но тот начал стрелять.