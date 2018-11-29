На Украине отменили новогодний парад из-за военного положения

По словам организаторов, подобные развлекательные мероприятия в такой момент будут неуместны.

Первый на Украине новогодний парад был отменён в Киеве из-за введённого в стране военного положения. Об этом сообщает украинское издание Голос.ua.

Мероприятие должно было состояться 23 декабря. Именно в тот день тысячи танцоров, акробатов, музыкантов, представителей молодёжных субкультур должны были пройти праздничным маршем по центру столицы. К мероприятию начали готовиться ещё в сентябре.

По словам организаторов, сейчас не время для развлечений.

Не исключается, что мероприятие состоится в начале следующего года. Ожидалось, что участник парада с лучшим костюмом выиграет поездку в Грузию.