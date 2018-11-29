Волшебство близко! В парках Москвы заработала почта Деда Мороза

Положить письмо в ящики нужно до 11 декабря, после чего все послания отправятся в Великий Устюг.

Жители и гости российской столицы могут отправить письма Деду Морозу в Великий Устюг, воспользовавшись почтовыми ящиками, установленными в восьми парках Москвы. Об этом говорится на официальном сайте столичного мэра.

Послание о своих мечтах и желаниях главному волшебнику России можно отправить из "Кузьминок", сада "Эрмитаж", сада имени Баумана, Измайловского, Лианозовского, Таганского, Бабушкинского парков и из "Красной Пресни". На конверте обязательно нужно указать своё имя, обратный адрес и почтовый индекс. Положить письмо в личные ящики Деда Мороза можно до 11 декабря. После этого все послания доставят в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге.

Узнать ящики можно по надписи "Почта Деда Мороза". Они установлены в местах, где чаще всего бывают посетители, — на центральных аллеях или возле входов в парки.