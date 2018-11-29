"Северный поток — 2" протянулся уже на 300 километров

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"Северный поток — 2" протянулся уже на 300 километров

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Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Работы продолжаются в том числе в территориальных водах Германии, готовится прокладка труб со стороны России.

Газопровод "Северный поток — 2" построен уже в сумме на 300 километров. Об этом сообщили в пресс-службе "Газпрома".

Там рассказали, что уже выполнена прокладка обеих ниток в Германии в прибрежной зоне. Работы продолжаются в исключительной экономической зоне Финляндии и Германии, а также в территориальных водах последней.

На российском участке готовят укладку труб.

Ранее в США пригрозили "множеством инструментов" для остановки "Северного потока — 2". Несмотря на это, оператор "Северного потока — 2" намерен наращивать темпы укладки труб.

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