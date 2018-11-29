"Раньше времени грохнули". Критик объяснил воскрешение героев "Игры престолов"

По мнению Григорьева, сценаристы и продюсеры проекта хотят кинуть фанатам кость, показав любимых персонажей.

Кинокритик Роман Григорьев объяснил в беседе с Лайфом, ради чего создатели "Игры престолов" решили воскресить мёртвых персонажей в специальном эпизоде сериала.

— Иногда бывает связано с тем, что авторы сценария и продюсеры решили, что из всех возможных вариантов развития сюжета им понравился вот этот, а для этого есть необходимость оживить кого-то из погибших героев. Ну и принимается решение, что все его прекрасно знают, опять примут и не будут долго разбираться в причинах, почему он оживает снова, потому что сюжет интересный и ладно, всем нравится, — отметил Григорьев.

Собеседник Лайфа предположил, что в данном случае создатели "хотят устроить парад планет" в связи с тем, что это последний сезон знаменитой саги. По его мнению, с одной стороны, они желают поиграть с телезрителями и фанатами — кинуть им кость, показав любимых персонажей, которых "раньше времени грохнули."

— С другой стороны, это вызовет какой-то дополнительный интерес. Можно только догадываться. Потому что захочется посмотреть, а как оно выйдет, как вот дедушка Ленин, если встанет из мавзолея, это же интересно, что он будет делать, — резюмировал кинокритик.

Ранее стало известно, что канал HBO снял специальный эпизод сериала "Игра престолов", в котором появятся погибшие в предыдущих сезонах персонажи.