В Приэльбрусье забронировали все номера на новогодние каникулы

Популярность этого направления растёт. В этом году ожидается рост турпотока на 10%.

Министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Мурат Шогенцуков заявил, что в нынешнем году туристический поток в Приэльбрусье на новогодние каникулы будет на 10% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает РИА "Новости".

— По прогнозам, людей в Приэльбрусье на новогодние праздники будет очень много, рост в высокий сезон ожидается в районе 8–10% по сравнению с прошлым годом, — цитирует агентство слова министра.

При этом он отметил, что фактическая загруженность отелей на курорте очень высокая.

— Загрузка номерного фонда на время новогодних каникул составляет 100%. Я искал по просьбе людей места — не нашёл. Там 6,8 тыс. мест размещения, и с учётом этого единовременно на курорте будет находиться не менее 6 тыс. человек, не считая группы, которые будут приезжать отдохнуть одним днём, — сказал Шогенцуков.

Также отмечается, что сейчас горнолыжный сезон на курорте ещё не открыт, поскольку на склонах недостаточно снега.