Перешли границы. Сенатор ответил на символику СС в слове "Россия" на ТВ Польши

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Перешли границы. Сенатор ответил на символику СС в слове "Россия" на ТВ Польши

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

По его мнению, информационную войну против России, русофобию в том числе, в той стране подпитывает Вашингтон.

В Польше доказывают США свою "нужность", чтобы заручиться поддержкой Вашингтона на фоне ухудшения в отношениях с Евросоюзом. Этим член Совета Федерации Игорь Морозов объяснил очередной выпад в Польше против России. В студии местного ТВ там слово "Россия" написали через символ СС.

— Реакция нашего МИД на такое всегда принципиально жёсткая. То, что поляки перешли все границы дозволенного, это факт. И мы понимаем, что сегодня они работают по американскому сценарию, который направлен на обострение отношений на границах с Россией, — сказал Морозов в интервью Лайфу.

<p>Фото: кадр из эфира телеканала Telewizja Polska</p>

По его мнению, США отводят пограничным с Россией государствам роль провоцирующих Россию стран. Такова и участь Польши.

— Поэтому она постоянно показывает свою "нужность", чтобы получить вот эту востребованность со стороны американцев, потому что за этим стоят деньги. Американцы финансируют информационную войну, и это понимают страны, где русофобия становится государственной информационной политикой, — сказал Игорь Морозов.

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