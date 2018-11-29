Косачёв назвал отмену встречи с Путиным на G20 "упущенным шансом Трампа"

Американский лидер сам связывает собственные руки на международной арене, считает политик.

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что отмена встречи с Владимиром Путиным — это упущенная возможность для Дональда Трампа обсудить спорные темы и продемонстрировать независимость внешнеполитического курса Америки.

Политик считает, что решение Трампа не было неожиданным и оно больше связало руки американскому лидеру, сделав его "заложником общезападных трактовок произошедшего под Керчью."

— В том, какими именно будут эти трактовки, сомнений никаких не было с самого начала — независимо от фактов оценки очевидно были бы (и реально стали) проукраинскими. А значит, Трамп не оставил себе пространства для манёвра, что вряд ли ему самому приятно, — написал Косачёв в "Фейсбуке".

Константин Косачёв также отмечает, что глава США сейчас находится в сложном положении, которое сильно зависит от текущей повестки дня, обсуждать которую удобнее всего как раз при личных встречах. Трамп же от такой возможности отказывается.