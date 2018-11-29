Белый дом: Трамп отменил встречу с Путиным после разговора с Болтоном и Помпео

Президент США Дональд Трамп решил отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным после разговора с госсекретарём Майком Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Предполагалось, что встреча лидеров пройдёт 1 декабря в ходе саммита G20 в Аргентине и продлится около полутора часов. Однако 29 ноября Трамп в "Твиттере" написал, что отменяет переговоры. При этом в Кремле отметили, что не получали официальной информации от Белого дома об отмене встречи.