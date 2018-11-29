Самый толстый мальчик в мире похудел на 100 кг и впервые в жизни сходил в кино

Михир Джаин, 14-летний подросток из Дели, похудел на 100 килограммов и впервые в жизни сходил в кинотеатр. Раньше он попросту не помещался в кресле. Об этом сообщает Daily Mail.

Год назад парень весил 237 килограммов и был обладателем негласного титула самого толстого мальчика в мире. Однако в апреле 2018 года ему сделали операцию по шунтированию желудка, а сам он перешёл на более здоровую еду и активный образ жизни.

Мать мальчика рассказала, что её сын любил есть в основном жареную картошку, мороженое и сладости, а также пил много газировки и в итоге уже в восемь лет весил 80 килограммов. Однако врачи отказывали ему в проведении операции из-за слишком юного возраста. Из-за этого к 14 годам Михир не мог самостоятельно ходить и остался без друзей.

Тогда в декабре 2017 года родители снова отвели Джаина к врачу. Там выяснилось, что подросток является самым тяжёлым среди своих сверстников во всём мире. И ему назначили операцию по уменьшению желудка. Перед ней он самостоятельно сбросил вес до 197 килограммов.

В этом году Джаин впервые за долгие годы смог самостоятельно пройти по улице и сходить в кино.