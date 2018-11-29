Центр по примирению: Боевики готовят новую провокацию с химоружием в Сирии

Боевики готовят новую провокацию с использованием отравляющих веществ в Сирии — для этого они доставили в демилитаризованную зону 60 ёмкостей с неизвестным химикатом. Об этом сообщил глава Центра примирения враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

— Из населённых пунктов Джиср-эш-Шугур, Кафер-Зайта и Серакаб в демилитаризованную зону боевиками доставлено 60 ёмкостей с неизвестным высокотоксичным химикатом. Их сопровождают арабоговорящие специалисты-химики из одной из европейских стран, — цитирует Соломатина ТАСС.

По данным источника военных, провокацию готовят террористы группировки "Хайат тахрир аш-Шам"*. Её целью будут населенный преимущественно христианами город Махарда в провинции Хама и гумкоридор в районе населённого пункта Абу-эд-Духур в провинции Идлиб.

Напомним, ранее, 24 ноября, террористы обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющим веществом, предположительно, хлором. После атаки в больницы доставлено 107 мирных жителей.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.