Швейцарский истребитель сопроводил борт с делегацией Лаврова

Самолёты ВВС Швейцарии часто в знак почёта поднимаются в воздух для сопровождения лайнеров с высокопоставленными гостями.

Истребитель швейцарских ВВС 29 ноября сопроводил самолёт спецотряда "Россия", на котором из Женевы в Москву возвращалась российская делегация, сообщает РИА "Новости".

После того как воздушное судно набрало высоту, к нему приблизился истребитель ВВС Швейцарии и в течение двух-трёх минут летел вместе с российским самолётом.

— Перед тем как прекратить сопровождение и развернуться, пилот истребителя отдал честь, поприветствовав российский борт, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту находились делегация главы российского МИД и сопровождавшие её журналисты. Сергей Лавров вылетел из Женевы чуть раньше другим самолётом.