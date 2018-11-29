На фаната, выбежавшего на поле в ходе матча "Спартак" — "Рапид", завели дело

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На фаната, выбежавшего на поле в ходе матча "Спартак" — "Рапид", завели дело

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Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Полиция составила административный протокол в отношении фаната, который выбежал на поле во время матча Лиги Европы "Спартак" — "Рапид" и попытался выяснить отношения с капитаном красно-белых Денисом Глушаковым.

Как сообщает ТАСС, нарушителю грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или административный арест до 15 суток с наложением запрета на посещение официальных спортивных соревнований от года до семи лет.

Напомним, на 70-й минуте матча "Спартак" — "Рапид" на поле стадиона "Открытие-арена" появился молодой болельщик и толкнул Дениса Глушакова. Партнёры футболиста и стюарды нейтрализовали фаната.

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