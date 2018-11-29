США официально заявили об отмене встречи Трампа с Путиным

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США официально заявили об отмене встречи Трампа с Путиным

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Фото: © Flickr/Nathan Borror

Администрация Белого дома официально уведомила Кремль, что президент США Дональд Трамп не собирается проводить двустороннюю встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20. Об этом ТАСС сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Причины такого решения корреспонденту агентства в Совете нацбезопасности США не объяснили.

Ранее об отмене встречи на саммите "Большой двадцатки" Дональд Трамп написал в своём твиттер-аккаунте. Он сообщил, что готов вернуться к обсуждению встречи после разрешения ситуации в Чёрном море. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал официальной информации об отмене встречи.

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