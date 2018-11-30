В Госдепе заявили, что выводить войска из Сирии сейчас было бы несвоевременно

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри выступил в нижней палате американского Конгресса, где заявил, что в данное время американским войскам стоит остаться в Сирии, хотя Россия и требует их вывода. Текстовую расшифровку речи Джеффри приводит сайт палаты представителей Конгресса США.

— Такой несвоевременный выход США из Сирии позволил бы ИГИЛ* возродиться, позволил бы Ирану заполнить вакуум, поставил бы под угрозу стабильность Ирака и увеличил бы угрозы для соседей Сирии, таких как наши ключевые союзники Израиль, Иордания и Турция. Наше присутствие позволяет нам предотвратить возрождение ИГИЛ, консолидировать регионы, стабилизировать уже освобождённые и облегчить страдания людей. Это также косвенно помогает дипломатическим усилиям по разрешению конфликта... — заявил Джеффри.

Днём ранее представитель коалиции в Сирии во главе с США сообщил, что войска возведут наблюдательные пункты на северо-востоке страны недалеко от турецкой границы, чтобы отрезать пути отступления для боевиков.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.