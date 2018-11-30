Госдеп назвал "сигналом" отмену встречи Трампа и Путина

В Госдепартаменте заявили, что отменой встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным Вашингтон направляет Москве "сигнал".

— Совершенно очевидно (то, чего Вашингтон добивается) — это возвращение украинских моряков и кораблей. Агрессия, свидетелем которой мы стали, недопустима. И сильный сигнал был отправлен, — цитирует РИА "Новости" представителя Госдепа США Роберта Палладино.

Палладино добавил, что этот сигнал был отправлен "через изоляцию".

Предполагалось, что встреча лидеров пройдёт 1 декабря в ходе саммита G20 в Аргентине. Однако 29 ноября Трамп в "Твиттере" написал, что отменяет переговоры. Американские СМИ сообщили, что такое решение американский лидер принял после разговора со своими советниками и чиновниками.