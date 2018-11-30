Десятки лет выдержки. С аукциона ушла самая дорогая в мире бутылка виски

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Десятки лет выдержки. С аукциона ушла самая дорогая в мире бутылка виски

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Бутылка шотландского виски Macallan 60-летней выдержки ушла с молотка на аукционе в Лондоне более чем за 1,2 млн фунтов (100 млн рублей) и стала самой дорогой проданной бутылкой виски в мире. Об этом сообщает английский аукционный дом Christie's.

— Односолодовый Macallan 60-летней выдержки 1926 года в уникальной бутылке, расписанной Майклом Диллоном, достигает цены в 1,2 млн фунтов стерлингов, устанавливая мировой рекорд аукциона для бутылки виски, — говорится в сообщении.

Отмечается, что виски внутри бутылки был подвергнут дистилляции в 1926 году, а бутилирован только спустя 60 лет — в 1986 году. При этом сама ёмкость была вручную расписана ирландским художником Майклом Диллоном, что и объясняет столь высокую цену за лот.

На этикетке ирландец изобразил исторический дом семьи Макаллан, построенный в 1700 году. При этом бутылка хранится в уникальном подарочном деревянном кейсе вместе с письмом самого художника.

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