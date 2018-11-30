В Гоа скончалась туристка из России

Россиянка скончалась в больнице на Гоа 28 ноября. Точную причину смерти установят после вскрытия, однако, по данным Times of India, 35-летняя гражданка РФ могла умереть из-за передозировки наркотиков.

Женщина прибыла на Гоа в середине ноября вместе с мужем и друзьями. Именно они доставили её в больницу вечером 27 ноября после жалоб на самочувствие.

Супругу россиянки был предоставлен переводчик, так как он не говорит по-английски. Мужчина и его друзья утверждают, что они употребляли только ликёр. Проводится расследование. Отмечается, что посольство России уведомлено о смерти гражданки страны.