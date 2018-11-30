В Кремле заявили, что Путин по-прежнему готов к новым контактам с Трампом

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему готов к новым контактам со своим американским коллегой, несмотря на отмену по инициативе Дональда Трампа двусторонней встречи в Аргентине. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Что касается президента России Владимира Путина, то он готов к проведению контактов со своим американским коллегой, — сказал Песков.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа должна была состояться 1 декабря в ходе саммита G20 в Аргентине. Однако 29 ноября Трамп в "Твиттере" написал, что отменяет переговоры. Американские СМИ сообщили, что такое решение он принял после разговора со своими советниками и чиновниками. В Кремле сожалеют о решении Вашингтона.