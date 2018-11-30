Chery отзовёт в России 2,7 тысячи новых Tiggo 3 из-за проблем с безопасностью

Российское подразделение китайского автопроизводителя Chery отзывает 2730 автомобилей Chery Tiggo 3 2018 года выпуска. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

— Программа мероприятий была представлена АО "Чери автомобили Рус" в установленные сроки и согласована Росстандартом. Отзыву подлежат 2730 автомобилей Chery Tiggo 3, выпущенные в обращение в период с 9 января 2018 года по настоящее время, с VIN-кодами согласно приложению, — говорится в сообщении.

Ранее специалисты выявили у некоторых модификаций машины несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза, поскольку безопасность стёкол оказалась не подтверждена. Также у экспертов вызвало вопросы качество работы голосовой связи с оператором экстренных служб.

Отмечается, что представители компании в ближайшее время оповестят владельцев автомобилей, попавших под отзыв, и пригласят в дилерский центр на бесплатный ремонт. Однако сделать это можно и самостоятельно, сверив VIN-код собственного автомобиля с перечнем.