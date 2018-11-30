Глава МИД Украины заявил, что Киев расторгнет около 40 соглашений с Москвой

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал, что страна в скором времени разорвёт около 40 договоров с Россией. Сделано это будет в одностороннем порядке, заявил Климкин в эфире ток-шоу "Право на власть" украинского телеканала "1+1".

— Мы за последнее время "убили" 48 двусторонних договоров... Следующая порция будет очень скоро, около 40 договоров. Мы досконально пересматриваем нашу договорную базу, — заявил глава МИД.

В конце сентября Украина официально разорвала договор о дружбе с Россией.

Несколько дней назад Павел Климкин заявлял, что Украине вообще не нужны дипломатические отношения с Россией и на данный момент их нет. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на это ответила, что Киев задаётся вопросом необходимости дипломатических отношений только после череды провокаций и безобразий со своей стороны.