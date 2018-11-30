Меркель пропустит открытие G20 из-за инцидента с самолётом

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Меркель пропустит открытие G20 из-за инцидента с самолётом

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Фото: © Twitter/Tagesspiegel‏

Канцлер Германии Ангела Меркель из-за неполадок с самолётом продолжит путь в Аргентину на саммит G20 только утром 30 ноября, сообщает Bild.

Сама Меркель переночует в отеле в Кёльне. Утром канцлер и часть её делегации отправятся сначала в Мадрид, а оттуда уже в Буэнос-Айрес. По данным AFP, Меркель пропустит открытие саммита G20.

Напомним, самолёт с канцлером ФРГ на борту совершил экстренную посадку по пути в Аргентину на саммит G20. Из-за неполадок борт сел в Кёльне.

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