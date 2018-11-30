ВВС Бельгии опубликовали видео перехвата российских Су-27 на Балтике

ВВС Бельгии сообщили о перехвате в Балтийском регионе 28 ноября российских Су-27, а также опубликовали видео предполагаемого перехвата.

— Вчера F-16 бельгийских ВВС, в настоящее время развёрнутые в Балтийском регионе для обеспечения неприкосновенности воздушного пространства НАТО, перехватили российские Су-27, летевшие без предоставления полётного плана. Наша миссия — защита вашей безопасности, — говорится в сообщении.

Число самолётов с каждой стороны и район перехвата не уточняются.