ВВС Бельгии опубликовали видео перехвата российских Су-27 на Балтике

ВВС Бельгии сообщили о перехвате в Балтийском регионе 28 ноября российских Су-27, а также опубликовали видео предполагаемого перехвата.
Yesterday, #F16 @beairforce, currently deployed in the #Baltic Region to safeguard the integrity of @NATO airspace, intercepted #Russian Flanker Jets flying w/o flight plan. Our mission @BelgiumDefence is to protect your security pic.twitter.com/JBjFxSLXTc— Belgian Air Force (@BeAirForce) 29 ноября 2018 г.
— Вчера F-16 бельгийских ВВС, в настоящее время развёрнутые в Балтийском регионе для обеспечения неприкосновенности воздушного пространства НАТО, перехватили российские Су-27, летевшие без предоставления полётного плана. Наша миссия — защита вашей безопасности, — говорится в сообщении.
Число самолётов с каждой стороны и район перехвата не уточняются.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени