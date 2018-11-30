Московская полиция начала изымать автомобили такси без отметок о техконтроле

В Москве начали перемещать на спецстоянки автомобили такси, если в путевом листе водителя отсутствуют отметки о ежедневном медосмотре или техконтроле автомобиля. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Московской административной дорожной инспекции.

— Это делается для безопасности пассажиров, ведь плохое самочувствие водителя или неисправность в машине нередко становятся причиной ДТП, — цитирует агентство сообщение.

Отмечается, что аварийность данного вида транспорта очень высока, а такая мера действительно может помочь это исправить. С октября этого года МАДИ и ГИБДД уже проводят на дорогах рейды по проверке путевых листов. За это время было изъято 746 автомобилей.

При этом борьбу с нерадивыми водителями за рулём ведут и сами таксомоторные компании. Так, "Яндекс.Такси" будет отказывать в выдаче заказов водителям, превышающим скорость.