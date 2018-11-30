В США задержали мужчину, из-за которого в "чёрную пятницу" застрелили покупателя

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В США задержали мужчину, из-за которого в "чёрную пятницу" застрелили покупателя

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Правоохранительные органы США арестовали мужчину, из-за которого полицейские застрелили случайного покупателя во время "чёрной пятницы". Об этом сообщает The Atlanta Journal-Constitution.

20-летний молодой человек укрывался в доме у родственников в штате Джорджия. О его местонахождении стало известно благодаря наводке.

Напомним, в ходе традиционных распродаж несколько человек получили ранения в результате стрельбы в торговом центре Riverchase Galleria в американском Гувере (штат Алабама). Тогда сообщалось, что прибывшая на место полиция открыла ответный огонь по "стрелку". Однако позже выяснилось, что мужчиной, которого застрелили полицейские, оказался не сам нападавший, а случайный покупатель. Виновник же стрельбы успел скрыться.

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