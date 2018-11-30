Дипломаты посетили в тюрьме Ярошенко после сообщений об ухудшении его здоровья

Российские дипломаты посетили в американской тюрьме Данбери лётчика Константина Ярошенко после сообщений об ухудшении состояния здоровья россиянина. Сам он оценил своё самочувствие как удовлетворительное, но рассказал о "жалобах медицинского характера".

— Он вновь подчеркнул, что стоматолог тюремной больницы не располагает возможностью проведения лечения и зубного протезирования, вместо этого предлагается удалить больные зубы, — говорится в заявлении Генконсульства РФ в Нью-Йорке.

Также сообщается, что только после неоднократных обращений Генконсульства РФ к руководству тюрьмы Ярошенко перевели с верхнего места двухъярусной кровати на нижнее.

Константин Ярошенко осуждён в США семь лет назад к 20 годам тюрьмы. Он обвиняется в сговоре с целью доставить на территорию Соединённых Штатов крупную партию наркотиков. В начале ноября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что состояние россиянина в американской тюрьме ухудшается из-за нечеловеческих условий.