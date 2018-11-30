"Литература нынешнего поколения". Швыдкой поддержал российских рэперов

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что государству нельзя игнорировать современных рэп-исполнителей.

— Многие считают, что это не литература. На самом деле это литература нынешнего поколения. Простыми запретами мы ничего не сделаем. Посмотрите, какое количество людей их читают и слушают. Это замена стадионной поэзии 50–60-х годов, — цитирует Швыдкого РИА "Новости".

Он подчеркнул: помимо литературы и поэзии в традиционном понимании, которая преподаётся в школе, которую поддерживает государство, есть и другая, продолжать игнорировать которую государству нельзя.

— Надо внимание обратить и подумать, что можно и нужно сделать. Здесь миллионы читателей. Мы занимаемся одной литературой, а во внимании — другая… Это совсем неглупые люди — Оксимирон, Нойз, — очень образованные, — сказал Швыдкой.

Стоит отметить, что ранее глава оргкомитета по поддержке культуры Сергей Нарышкин также выступил в защиту отечественных рэп-музыкантов и предложил поддерживать их государственными грантами.