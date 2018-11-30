Бортпроводники рассказали, каким пассажирам уделяют пристальное внимание

Бортпроводники, приветствующие пассажиров на входе в самолёт, не только помогают им выбрать место, но также оценивают физические параметры пассажиров — ознакомившись с рассказами авиационных экипажей, сообщает Daily Express.

Члены экипажа выискивают крупных и физически сильных пассажиров, чтобы обратиться к ним за помощью в случае конфликтных ситуаций во время полёта, пишет издание.

— Если я вижу людей мускулистых и физически сильных, я запоминаю их лица и мысленно отмечаю, где эти люди сидят. Я считаю таких людей потенциальными помощниками для меня. В случае нападения на кого-то в полёте или даже на меня я попрошу одного из этих людей о помощи, если она необходима, — рассказала стюардесса с 27-летним стажем Дженис Бриджер.

Помощь может заключаться в принуждении или сдерживании неуправляемого пассажира.

— Мы надеемся, что такие ситуации никогда не произойдут, но мы будем готовиться на всякий случай, — добавила стюардесса.

Однако не всегда бортпроводники оценивают положительные внешние качества пассажиров. Иногда они проверяют, является ли пассажир пьяным. В некоторых случаях таким людям может быть отказано во входе на борт, если их сочтут угрозой для полёта.

Неделю назад Лайф рассказывал, что на рейсе Москва — Кишинёв помогать бортпроводникам пришлось депутату парламента Молдавии Григорию Новаку. Он помог скрутить буйного пассажира, который собирался выйти из самолёта на высоте 10 километров.