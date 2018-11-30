Путин и Абэ определят ответственных за процесс по мирному договору

Лидеры России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ определят круг лиц, которые будут отвечать за активизацию переговоров по мирному договору. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в российской делегации.
— Лидеры определят круг лиц, которые будут непосредственно заниматься активизацией переговорного процесса на основе декларации 1956 года. Согласованное решение будет сейчас принято в Буэнос-Айресе, — сказал собеседник агентства.
Напомним, Путин и Абэ встретятся 1 декабря в Буэнос-Айресе, чтобы обсудить механизм заключения мирного договора.
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