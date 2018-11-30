Добытый советской станцией лунный грунт продали на аукционе за $855 тысяч

Фрагменты лунного грунта, которые в 1970 году были доставлены на Землю советской автоматической станцией "Луна-16", ушли с молотка на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке за 855 тысяч долларов.

#AuctionUpdate Returned to Earth by the unmanned Soviet Luna-16 mission in 1970 and the only known documented lunar samples in private hands, these moon rocks take off in our #NYC salesroom for $855,000! #sothebysinspace pic.twitter.com/yiakcLT1gB — Sotheby's (@Sothebys) November 29, 2018

Отмечается, что сами фрагменты очень небольшие, размером от одного до двух миллиметров в диаметре, и заключены в металлический ящик с большой табличкой на русском языке "Частицы грунта "Луны-16". Достать их оттуда нельзя, но можно рассмотреть в имеющееся на коробке увеличительное стекло.

Примечательно, что данные кусочки Луны изначально принадлежали Нине Ивановне Королёвой, супруге руководителя советской космической программы Сергея Павловича Королёва. И это единственные образцы, которые были официально переданы в частные руки.

Помимо лунного грунта на нынешнем аукционе было представлено немало лотов, связанных с советской космонавтикой. Среди них полномасштабная копия первого советского искусственного спутника Земли, модель советской ракеты-носителя и "Лунохода-1", книга Юрия Гагарина "Дорога в космос" с автографом, скафандры "Оран-М" и "Сокол КВ-2", шахматы для игры в невесомости с автографами космонавтов и другие.

Ранее редакция Лайфа писала о крупном лунном метеорите, который был продан с аукциона более чем за $600 тысяч.