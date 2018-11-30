Пять человек погибли и 31 пострадал при столкновении такси и автобуса в Гонконге

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Пять человек погибли и 31 пострадал при столкновении такси и автобуса в Гонконге

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Фото: flickr/koldo

Пять человек погибли и 31 получил ранения в результате столкновения туристического автобуса и такси в Гонконге, сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошёл на острове Цин-И. Отмечается, что автобус был туристическим, однако туристов в салоне не было — он вёз рабочих в аэропорт.

Мужчина и две женщины погибли на месте происшествия, ещё двое скончались в больнице. Среди жертв — оба водителя. Несколько пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

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