Пять человек погибли и 31 пострадал при столкновении такси и автобуса в Гонконге

Пять человек погибли и 31 получил ранения в результате столкновения туристического автобуса и такси в Гонконге, сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошёл на острове Цин-И. Отмечается, что автобус был туристическим, однако туристов в салоне не было — он вёз рабочих в аэропорт.

Мужчина и две женщины погибли на месте происшествия, ещё двое скончались в больнице. Среди жертв — оба водителя. Несколько пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.