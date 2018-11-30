С глаз долой. В РФ предложили выделить в магазинах отдельные зоны под алкоголь

В "Трезвой России" уверены, что инициатива поможет бороться с чрезмерным употреблением спиртного и поспособствует улучшению демографической ситуации в стране.

"Трезвая Россия" предлагает обязать магазины размещать алкоголь в отдельных закрытых секциях, вдали от остальных товаров и касс. Об инициативе РИА "Новости" рассказал глава общественного движения Султан Хамзаев.

— В частности, предлагаем прописать регламент для магазинов по выкладке алкогольной продукции. Так, например, алкоголь не должен занимать более 15% от массы общего товара в магазине, — говорится в письме Хамзаева.

Отмечается также, что подобные зоны в углу торговых залов удобнее будет закрывать от покупателей в ночное время. Кроме того, подобная практика, существующая в отношении продажи табака, успела показать положительные изменения.

Агентство уточняет, что инициатива уже направлена вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.