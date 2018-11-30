Финал Кубка либертадорес после беспорядков перенесён из Буэнос-Айреса в Мадрид

Финал Кубка либертадорес (турнир среди лучших клубов Южной Америки) между аргентинскими "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" будет проведён в Мадриде после срыва игры болельщиками в Буэнос-Айресе. Об этом сообщается на сайте Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

В документе сказано, что игра состоится 9 декабря на стадионе "Сантьяго Бернабеу" — основной арене мадридского "Реала". Кроме того, футбольный клуб "Ривер Плейт" был оштрафован на 400 тысяч долларов за нападение фанатов на автобус с игроками соперника.

Дополнительно сообщается, что под эгидой КОНМЕБОЛ команда должна будет провести два матча при пустых трибунах. Санкция начнёт действовать с 1 января 2019 года.