Финал Кубка либертадорес после беспорядков перенесён из Буэнос-Айреса в Мадрид

Читайте также

Финал Кубка либертадорес после беспорядков перенесён из Буэнос-Айреса в Мадрид

3

Стадион Сантьяго Бернабеу Фото © Flickr/ Jimmy Baikovicius

Финал Кубка либертадорес (турнир среди лучших клубов Южной Америки) между аргентинскими "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" будет проведён в Мадриде после срыва игры болельщиками в Буэнос-Айресе. Об этом сообщается на сайте Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

В документе сказано, что игра состоится 9 декабря на стадионе "Сантьяго Бернабеу" — основной арене мадридского "Реала". Кроме того, футбольный клуб "Ривер Плейт" был оштрафован на 400 тысяч долларов за нападение фанатов на автобус с игроками соперника.

Дополнительно сообщается, что под эгидой КОНМЕБОЛ команда должна будет провести два матча при пустых трибунах. Санкция начнёт действовать с 1 января 2019 года.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×