Приморские полицейские спасли из пожара многодетную семью

Первым делом они вынесли из квартиры заплаканную 10-летнюю девочку, которая рассказала, что в комнатах остались её родители и два брата.

Двое полицейских — старшие сержанты полиции Павел Шлапак и Сергей Крупенко — спасли из горящей квартиры многодетную семью в посёлке Ярославском в Приморье. Пожар произошёл на четвёртом этаже многоквартирного дома.

Полицейские сообщили о пожаре и, забежав в задымлённый подъезд, стали стучать в дверь горящей квартиры, за которой был слышен детский плач. Когда дверь открылась, сотрудники правоохранительных органов первым делом вынесли заплаканную 10-летнюю девочку. Она рассказала, что в квартире остались её родители и два маленьких брата. Старшие сержанты закутались в бушлаты и зашли в комнаты.

— Павел Шлапак бросился в дальнюю комнату, где обнаружил двух детей трёх и четырёх лет и вынес их из помещения, передав мальчиков соседке. В это время Сергей Крупенко забежал в другую комнату, сквозь дым увидел лежащих на кровати мужчину и женщину и начал их будить. Надышавшиеся угарного газа взрослые с трудом пришли в себя, — говорится в сообщении УМВД по Приморскому краю.

После этого полицейские обошли соседей и сообщили им о пожаре.

— И Павел, и Сергей считают, что ничего героического они не совершили, что так поступил бы каждый — независимо от того, носит он полицейскую форму или нет, — отмечают в полиции.