Мэй заявила, что будет добиваться санкций против РФ из-за керченских событий

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон продолжит добиваться наложения на Россию санкций — в частности, из-за инцидента в Керченском проливе.

— Это часть картины поведения России. Ей следует освободить эти корабли и моряков, они должны деэскалировать ситуацию, — заявила Мэй репортёрам в самолёте по пути на саммит G20 в Аргентине.

В воскресенье три судна Военно-морских сил Украины незаконно пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.

Германия и Франция выступили против ужесточения санкций в адрес России после этого инцидента. Однако в ФРГ не исключили, что ограничительные меры всё же могут быть введены — но только если их одобрят все страны Европы.