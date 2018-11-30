Слабовидящий американец не смог рассмотреть сайт Playboy и подал на него в суд

Житель США Дональд Никсон подал иск в суд на сайты Playboy.com и Playboyshop.com из-за того, что "не имеет возможности в полной мере ими пользоваться". Об этом сообщает портал TMZ.

Отмечается, что мужчина имеет очень слабое зрение. Из-за этого ему приходится использовать дополнительные программы для просмотра интернет-сайтов. И, как оказалось, веб-страницы издания попросту не адаптированы для подобного использования.

В итоге, обращаясь к закону США от 1990 года, который обязывает предоставлять равные возможности в Интернете всем, Никсон решил подать иск против компании.

Вероятно, кроме справедливости он также решил поправить и своё финансовое положение, поскольку потребовал выплатить ещё и денежную компенсацию. Однако запрашиваемая сумма не уточняется.