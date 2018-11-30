Трамп пообещал, что саммит G20 будет очень продуктивным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Аргентине, куда он прибыл на саммит G20, его ждёт "два очень насыщенных дня".

— На протяжении (саммита) запланированы важные встречи. Наша великая страна представлена очень хорошо. Будет очень продуктивно! — написал в "Твиттере" лидер США.

Напомним, в ходе саммита G20 у Трампа должна была состояться встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, однако американский лидер объявил о её отмене. СМИ сообщили, что такое решение он принял после разговора со своими советниками и чиновниками. В Кремле сожалеют о решении Вашингтона и отмечают, что Владимир Путин готов к новым контактам с Трампом.