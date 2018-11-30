СМИ: Лидеры Канады, Мексики и США подпишут на G20 новый торговый договор

Читайте также

СМИ: Лидеры Канады, Мексики и США подпишут на G20 новый торговый договор

63

Фото: © Twitter/CGTN

Лидеры Канады, США и Мексики — Джастин Трюдо, Дональд Трамп и Энрике Пенья Ньето — утром 30 ноября в Буэнос-Айресе подпишут новый торговый договор, который придёт на смену NAFTA. Об этом сообщил канадский телеканал CTV.

По его данным, документ будет подписан в рамках саммита G20 в девять утра по времени Буэнос-Айреса (15:00 мск).

Напомним, ранее три страны достигли соглашения о новом торговом договоре. Называться он будет USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement).

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×