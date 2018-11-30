У самолёта вьетнамской авиакомпании при посадке оторвалось шасси

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У самолёта вьетнамской авиакомпании при посадке оторвалось шасси

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Фото: © facebook.com/Kenhvoztube

У самолёта Airbus A321 вьетнамской авиакомпании VietJet Air во время приземления в аэропорту города Буонметхуот оторвалось переднее шасси, сообщает Tuoitre.vn.

Инцидент произошёл вечером в четверг, 29 ноября. На борту рейса VJ356 находилось 207 человек, они были эвакуированы с помощью надувных трапов. Шесть человек во время эвакуации получили ранения и были доставлены в местную больницу, четверо из них уже выписаны, двое находятся в стабильном состоянии.

По словам представителя Vietjet Air, авиаперевозчик активно работает с соответствующими органами для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Колесо носовой стойки было обнаружено в 100 метрах от взлётно-посадочной полосы.

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