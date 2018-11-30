Британский политик на заседании в парламенте рассказал, что у него ВИЧ

Член Лейбористской партии обратил внимание коллег на свой статус, чтобы они не снижали бюджет Минздрава в области сексуального здоровья.

Член британского парламента Ллойд Рассел-Мойл решил рассказать о том, что является ВИЧ-инфицированным, чтобы помочь снизить клеймение подобных людей. Прямо на заседании в палате общин Рассел-Мойл заявил, что уже 10 лет живёт с ВИЧ, сообщает The Hill.

— Это был долгий путь, начиная от страха принятия, и сегодня моё лечение поддерживает меня здоровым и защищает любого моего партнёра, — заявил политик.

32-летний Рассел-Мойл стал вторым в истории парламента членом, который рассказал о своём ВИЧ-положительном статусе. Он стал первым, сделавшим это в палате общин. Лидер британской Лейбористской партии и оппозиции Джереми Корбин назвал речь Рассела-Мойла блестящей и исторической. Признание политик сделал за пару дней до Всемирного дня борьбы со СПИДом.