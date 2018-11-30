В Германии неизвестные атаковали дом вице-канцлера

Самого Олафа Шольца в момент нападения дома не было — он отправился на саммит G20.

Минувшей ночью неизвестные атаковали в Гамбурге дом вице-канцлера Германии, министра финансов страны Олафа Шольца. Как сообщает журнал Spiegel, группа состояла примерно из 14 человек.

Отмечается, что они вначале подожгли шину автомобиля, который находился около дома министра, а затем закидали стену здания банками с краской. После произошедшего они скрылись.

Самого Шольца в момент нападения дома не было — он вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель отправился в Буэнос-Айрес на саммит G20.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.