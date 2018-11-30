В Германии неизвестные атаковали дом вице-канцлера

Минувшей ночью неизвестные атаковали в Гамбурге дом вице-канцлера Германии, министра финансов страны Олафа Шольца. Как сообщает журнал Spiegel, группа состояла примерно из 14 человек.
Отмечается, что они вначале подожгли шину автомобиля, который находился около дома министра, а затем закидали стену здания банками с краской. После произошедшего они скрылись.
Самого Шольца в момент нападения дома не было — он вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель отправился в Буэнос-Айрес на саммит G20.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
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