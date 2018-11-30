В отношении водителя составлен административный протокол по факту нарушения требований дорожного знака.

В Чувашии учительница сбила на автомобиле пятиклассника прямо на территории гимназии. Инцидент произошёл 29 ноября в Чебоксарах примерно в 14:30, уточнили в республиканском МВД.

— Пострадал 11-летний ученик образовательного учреждения, с переломом ноги мальчик доставлен в больницу, — говорится в сообщении.

Как стало известно, 43-летний преподаватель выезжал на машине "Тойота", совершив наезд на ребёнка, выбежавшего из-за угла здания. Мальчик был госпитализирован с переломом голени.

В отношении водителя составлен административный протокол по факту нарушения требований дорожного знака. Полиция проводит проверку.