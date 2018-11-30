В украинской столице прекращают выпуск газет "Вечерний Киев" и "Крещатик"

Переформатированные по европейскому образцу издания теперь будут не информировать читателей, а разъяснять решения властей.

С нового, 2019 года будет прекращён выпуск газет "Вечерний Киев" и "Крещатик", решили власти украинской столицы. По сведениям украинской газеты "Вести", старейшая действующая газета Киева — "Вечерний Киев" — перейдёт в электронный формат, а на её базе создадут Центр публичных коммуникаций и информации, о судьбе "Крещатика" не сообщается.

По словам первого замглавы Департамента общественных коммуникаций Киевской городской государственной администрации Марины Хонды, население мало доверяет региональным СМИ. Поэтому власти собираются взаимодействовать с украинцами по-европейски.

— Коммуникация с киевлянами будет происходить на нескольких уровнях: основной Центр общественных коммуникаций, а также представители в микрорайонах. Основу передаваемой информации составит суть вопросов, рассмотренных в КГГА, последствия принятых решений. Если общество будет знать о решениях и программах, принятых властью, и понимать процесс их реализации, мы наладим европейскую систему работы СМИ, — цитирует газета "Вести" Хонду.

Газета "Вечерний Киев" была основана 2 января 1906 года, изначально она называлась "Вечерней газетой". Её тираж составляет более 300 тысяч экземпляров.